22.06.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Wiener Börse tendierte diese Woche seitwärts mit einem zarten Plus von 0,2%. Damit entwickelte sich der ATX schlechter als internationale Indizes, die stärker auf Notenbanksignale diese Woche reagierten. EZB- Chef Draghi stellte bei einer Rede eine erneute Lockerung der Geldpolitik in Aussicht, sollten sich die Konjunkturindikatoren weiterhin nicht verbessern. Die Fed hielt zwar den Leitzins unverändert, ließ sich aber die Türen in alle Richtungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...