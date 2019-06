Die Plattform Doctolib räumt mit einfachen Mitteln ein großes Ärgernis für Patienten aus dem Weg: Arzttermine können online vereinbart werden - und immer mehr Praxen nutzen den Service des deutsch-französischen Startups.

Jeder Berufstätige, der einen Termin beim Zahnarzt oder Orthopäden benötigt, kennt das Problem: In der Regel muss man sich dazu während der eigenen Arbeitszeit hinters Telefon klemmen, um die Praxis während der Öffnungszeiten zu erreichen und einen Termin abzusprechen.

Das kann in Stoßzeiten, etwa wenn der Anschluss ständig besetzt ist oder die Arzthelferinnen einfach nicht ans Telefon gehen, zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit mutieren. Und das gleiche Prozedere erwartet Patienten dann, wenn sie einen Arzttermin kurzfristig absagen oder verschieben müssen.

Anders ausgedrückt: In Deutschland vergeben vielen Arztpraxen ihre Termine noch genauso wie vor 20 oder 30 Jahren - nämlich weitgehend analog.

Genau das will das deutsch-französische Unternehmen Doctolib ändern - und hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Digitalisierung im Gesundheitswesen endlich voranzutreiben. "Wir richten uns dabei an Patienten wie Arztpraxen und Kliniken gleichermaßen", sagt Docotolib-Deutschlandchef Ilias Tsimpoulis im Gespräch mit der WirtschaftsWoche.Patienten können über das Internetportal von Doctolib sowie die App mit wenigen Klicks den nächsten freien Termin beim gewünschten Arzt in der jeweiligen Stadt oder Region finden. Und Mediziner erhalten von Doctolib eine einfach zu nutzende Software-Lösung, die sich nahtlos in den Praxisablauf einfügen lässt und die Terminvergabeprozesse optimiert. "Dafür bezahlen Ärzte im Monats-Abo - und haben verschiedene Service-Angebote wie etwa den Versand von Erinnerungs-SMS an die Patienten inklusive", sagt Tsimpoulis.

Das klingt recht simpel - ist aber ein passendes Angebot zur richtigen Zeit. Denn mit Jameda gibt es auf dem deutschen Markt nur einen einzigen erstzunehmenden Rivalen, der zudem international kaum eine Rolle spielt. Dabei dürfte die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen ...

