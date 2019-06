Schlechte Unternehmensnachrichten finden sich aktuell fast täglich. Zuletzt waren es Lufthansa und Siltronic, die ihren Unternehmensausblick zum Teil deutlich herunterschrauben mussten. Zykliker und Unternehmen, die vom ungelösten Handelskonflikt zwischen den USA und China direkt betroffen sind, leiden unter der aktuellen Unsicherheit ganz besonders. Hinzu kommt die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. In diesen Tagen fühlt man sich gelegentlich an einen alten Song von R.E.M. erinnert: "It's the end of the world as we know it." "Geld marsch!" "And I feel fine", sang R.E.M.-Frontmann Michael Stipe weiter. Für wen das im Handelskonflikt letztlich zutreffen wird, ist allerdings noch offen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...