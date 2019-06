"Erleichterung bei der Deutschen Bank" titelte das Handelsblatt am Freitag, nachdem das Frankfurter Geldinstitut den ersten Teil des jährlichen Stresstests in den USA bestanden hatte. Wie die Notenbank Federal Reserve (Fed) in Washington mitteilte, habe die Tochtergesellschaft DB USA die Kapitalvorschriften der Aufseher erfüllt. Demnach werde nach dem Urteil der Fed die prognostizierte harte Kernkapitalquote (CET1) der Tochter selbst in einem sehr negativen Szenario über neun Quartale hinweg ...

