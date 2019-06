Am Ihme-Zentrum in Hannover sind schon mehrere Spekulanten gescheitert. Jetzt versucht Lars Windhorst sein Glück. Vor Ort schlägt ihm Skepsis entgegen.

Das Ihme-Zentrum Hannover. Man könnte hier gut einen Horrorfilm drehen, aber wenn es nach Lars Windhorst geht, dann startet hier bald eine Erfolgsgeschichte. In diesen Tagen will er die Übernahme eines großen Teils der Immobilie durch seine Firma Civitas abschließen.

Bleiben wir zunächst in der Gegenwart: 285.000 Quadratmeter Fläche misst der Schandfleck mitten in Hannover: Ein Beton-Koloss, errichtet Anfang der 70er-Jahre als Stadt in der Stadt, als Ort zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen. Früher war hier die Pizzeria "O Sole mio", ein Pelz-Geschäft, ein Schuhladen. Als letzte zogen der Saturn und der Briefmarkenladen aus, das war kurz nach der Jahrtausendwende. Heute stehen die Flächen leer, lediglich ein Teil der rund 860 Wohnungen ist noch bewohnt. Seitdem verfällt das Ihme-Zentrum. Tauben flattern durch die leeren Gänge, Gerüste schützen vor herabfallenden Trümmerteilen, ein Sicherheitsdienst soll Drogen-Dealer verscheuchen.

Mehrere Spekulanten haben sich schon am Ihme-Zentrum versucht: Erst scheiterte der Investor Frank Michael Engel. Dann wollte der US-Investor Carlyle 100 Millionen Euro investieren - die deutsche Projektgesellschaft meldete 2009 Insolvenz an. Aus der Zwangsverwaltung ersteigerte 2015 die Intown-Gruppe die Carlyle-Anteile, hinter Intown stehen israelische Investoren.

Jetzt also Windhorst. Was will er?"Es sieht - drastisch formuliert - da aus wie nach einem Krieg, na klar", sagt er im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. "Aber man darf sich von der reinen Optik nicht abschrecken lassen, sondern muss die Werte dahinter sehen."Der 42-jährige Finanzjongleur, der früher ...

