Kennst du auch dieses Gefühl? Es geht einem eigentlich gut, aber irgendwie scheint es immer Leute zu geben, denen es noch besser geht. Und die Medien tun ein Übriges. Eine schöne heile Welt wird präsentiert, in der alle irgendwie im Luxus schwelgen. Auch die sozialen Netzwerke tun ihr übriges. Wer hat nicht schon selbst mal ein Foto aus dem Urlaub auf Facebook (WKN: A1JWVX) gepostet, nur um andere zu beeindrucken und sich dabei gut zu fühlen. Dass wir uns und andere immer daran messen, was sie am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...