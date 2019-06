Investoren aus Tschechien und der Slowakei wollen den Handelskonzern Metro übernehmen. Welche Folgen hat das für den Verkauf der Supermarktkette Real, für Aktionäre und Mitarbeiter? Die sieben wichtigsten Antworten.

Der Düsseldorfer Handelskonzern Metro könnte schon bald von Investoren aus Tschechien und der Slowakei kontrolliert werden. Die Holding EP Global Commerce um die Unternehmer Daniel Kretinsky und Patrik Tkac hat am Freitagabend ein entsprechendes Übernahmeangebot an alle Aktionäre abgegeben. Noch ist vieles unklar, doch die Grundzüge der Offerte stehen fest - und auch die ersten Konsequenzen zeichnen sich bereits ab.

Was beinhaltet das Angebot?

Für die Metro-Stammaktien bietet EP nun 16,00 Euro und für die Vorzugsaktien 13,80 Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das entspreche einem Aufschlag von 34,5 Prozent auf das jüngste Kursniveau der Metro-Stammaktien und einem Gesamtwert aller Metro-Aktien von rund 5,8 Milliarden Euro. Das Angebot werde unter einer Mindestannahmeschwelle stehen, die aus Sicht der EP Global Commerce ausreichend sein sollte, um nach der Umsetzung des Angebots die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Metro sicherzustellen. Kretinsky und Tkac dürften mit ihrer Offerte mindestens 60 Prozent der Anteile ins Visier nehmen. Zunächst aber muss die Finanzaufsicht BaFin das Angebot prüfen.

Wer sind die neuen Großaktionäre?

EP Global Commerce gehört zu 53 Prozent dem tschechischen Unternehmer Daniel Kretinsky und zu 47 Prozent dem Slowaken Patrik Tkac. Kretinsky gilt als so öffentlichkeitsscheu wie erfolgreich und begann seine berufliche Laufbahn als Jurist. Heute ist er Mehrheitseigner der Energeticky Plumsmyslovy Holding (EPH) in Prag und deren Vorstandsvorsitzender. EPH hatte in Ostdeutschland die Mibrag-Braunkohlekraftwerke und den Tagebau des Betreibers Vattenfall übernommen.

Die Holding vereint mehr als fünfzig Unternehmen mit 25.000 Mitarbeitern aus dem Energiesektor unter einem Dach. Dazu zählen in Deutschland unter anderem das Kohlekraftwerk Mehrum bei Hannover, Saale Energie mit seinem Kraftwerk in Schkopau oder Helmstedter Revier mit dem Kraftwerk in Buschhaus und den Tagebau in Schöningen. Kretinsky besitzt zudem Anteile an dem Medienunternehmen Czech News Center, das unter anderem das meistgelesene Boulevardblatt Tschechiens herausgibt. ...

