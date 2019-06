Die Pkw-Maut für Ausländer ist gescheitert. Eine gute Gelegenheit, über eine vernünftige Bepreisung des Verkehrs zu diskutieren. Ein Überblick.

Es gibt Menschen, die bei jeder sich anbietenden Gelegenheit betonen, sie hätten es ja immer schon gewusst. Die immer bereits klüger waren als alle anderen. Meist wirkt so etwas überheblich. Manchmal aber ist es absolut angebracht. Einen solch verdienten "told you so"-Moment konnte die Opposition im Bundestag in der vergangenen Woche genießen.

Als der Europäische Gerichtshof die Pkw-Maut für Ausländer stoppte und damit ein CSU-Herzensprojekt vorerst beerdigte, konnten sich vor allem die Verkehrspolitiker von FDP und Grünen dafür feiern: Wir haben es ja immer gesagt!

Einerseits geht es jetzt um Schuldzuweisungen. "Die Pkw-Maut erweist sich als Milliardengrab", kritisiert Grünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn. Dafür trage Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die alleinige Verantwortung. Scheuer hatte bereits vor dem Urteil Verträge in Milliardenhöhe für die Umsetzung der Pkw-Maut mit den Unternehmen Eventim und Kapsch abgeschlossen. Jetzt drohen dem Bund Entschädigungszahlungen.

Kühn versucht schon länger herauszufinden, was die Verträge vorsehen, falls das Gericht zu dem Urteil käme, die Pkw-Maut verstoße gegen EU-Recht - wie jetzt eben tatsächlich geschehen. Auf einen entsprechenden Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat der Grünen-Politiker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...