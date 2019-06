Mit fleischlosen Burgern hat der US-Konzern Beyond Meat die Börse gestürmt. Den Trend zu nachhaltiger Ernährung holen sich Anleger mit anderen Aktien aber günstiger ins Depot.

In Düsseldorf kommt die erste schnelle Kundin um fünf nach sieben. In der Lidl-Filiale soll es an diesem Samstagmorgen etwas ganz Besonderes, Begehrtes geben: den tiefgefrorenen Burger des Start-ups Beyond Meat, der wie richtiges Fleisch schmecken soll, aber komplett vegan ist. Mithilfe von Erbsenprotein, Kokosfett und roter Bete will die US-Firma Fleisch ersetzen.

Schon Ende Mai hatte Lidl den Burger im Programm - nach kurzer Zeit aber waren die Patties ausverkauft. Lidl will weiter von der Begeisterung profitieren. Der Discounter hatte angekündigt, die Burger Mitte Juni in limitierter Stückzahl wieder anzubieten. "Kunden sollten schnell sein, um sie zu ergattern", hieß es.

Um das Produkt ist eine Euphorie entstanden, wie man sie bisher eher von Techprodukten wie dem iPhone kannte. Komödiantin Carolin Kebekus etwa witzelte vom "Rind of Change". Den medialen Rummel befeuert auch der Börsengang des Herstellers: Seit Anfang Mai ist die Aktie an der US-Börse Nasdaq notiert. Eine satte Viertelmilliarde Dollar erlöste Beyond Meat mit der Ausgabe neuer Aktien. Am ersten Handelstag schoss der Kurs gleich mal um 163 Prozent nach oben. Seither ging es weiter aufwärts; gegenüber dem Emissionspreis hat sich die Aktie binnen sechs Wochen versiebenfacht.

Inzwischen zeigt sie alle Anzeichen einer spekulativen Übertreibung. Es gibt günstigere und vor allem solidere Nahrungsaktien: von breit aufgestellten Lebensmittelkonzernen über Schnellrestaurantketten bis zu klassischen Fleischproduzenten. Wer derzeit die besten Chancen bietet, zeigen die Aktienduelle unten.In Düsseldorf schaut die frühe Kundin allerdings in die Röhre. In den Kühl- und Tiefkühlregalen dieser Lidl-Filiale findet sie nur Buletten aus Fleisch. Der Mitarbeiter, den sie nach dem veganen Burger fragt, ist ratlos. Sie zieht unverrichteter Dinge ab. Ein Kollege weiß besser Bescheid: Er eilt in einen Kühlraum hinter dem Brötchenregal und kehrt kurz darauf mit einem großen Karton zurück. Tatsächlich: Darin liegen die begehrten Fleischlos-Burger, tiefgekühlt. Fünf Euro für zwei Patties müssen Kunden zahlen. Bis halb neun, weissagt die Kassiererin, werde die neue Fuhre wieder ausverkauft sein.

Philip Terwey und Walter Sommer macht der Hype um den Veggie-Burger skeptisch. Von ihrem Büro an der noblen Düsseldorfer Kö aus beraten sie den größten deutschen Publikumsfonds für Lebensmittelaktien. Im DWS Concept GS&P Food stecken aktuell gut 200 Millionen Euro Anlegergeld. Beyond Meat? Terwey winkt ab. Er hat den Burger schon getestet und direkt einem Fleischkonkurrenten gegenübergestellt. Sein Fazit: "Der Geschmack des Beyond-Burgers ist noch keinesfalls mit dem von Fleisch vergleichbar."

Nestlé und Co. als Alternative

Kollege Sommer sieht die Fleischimitatindustrie noch ganz am Anfang. "Es ist ein bisschen wie mit alkoholfreiem Bier", sagt Sommer. "Das konnte man am Anfang auch nicht genießen." Erst als der Geschmack besser wurde, habe es sich am Markt durchgesetzt. Nicht nur das Produkt, auch die Beyond-Meat-Aktie halten die beiden Vermögensverwalter für heillos überbewertet. Von einem Kauf der Aktie für ihren Fonds haben sie daher bisher abgeraten.

Damit haben sie ein unkalkulierbares Risiko vermieden - aber eben auch einen schönen Kursgewinn verpasst.Dass es Alternativen zu Fleisch braucht und sich dadurch neue Geschäftsmodelle entwickeln werden, glauben auch die Beyond-Meat-Skeptiker Terwey und Sommer. "Die Natur gibt uns vor, dass wir Fleischersatz benötigen", sagt Sommer. Als Profiteure dieser Entwicklung sehen sie aber weniger relativ kleine Spieler wie Beyond Meat, sondern die Giganten der Branche. "Nahezu alle großen Lebensmittelkonzerne bieten vegane oder vegetarische Produkte an", sagt Terwey. "Die Finanzkraft und der Wille solcher Unternehmen, in den Markt einzusteigen, kann für ein kleines Start-up schnell zum Verhängnis werden."

Beyond Meat ist nur ein Zwerg

Tatsächlich ist Beyond Meat mit einem Jahresumsatz von umgerechnet knapp 200 Millionen Euro in diesem Jahr sehr klein, etwa im Vergleich mit Nestlé, die geschätzt 85 Milliarden Euro umsetzen sollen. Und die Schweizer drängen mit Macht in den Markt. Vor zwei Jahren kauften sie mit Sweet Earth einen US-Produzenten von vegetarischen Gerichten und Fleischersatz. In Deutschland finden Kunden etwa der Supermarktkette Rewe zudem den Incredible Burger der Nestlé-Marke Garden Gourmet im Kühlregal. Anders als der Beyond-Burger besteht das Nestlé-Konkurrenzprodukt nicht aus Erbsenprotein, sondern aus gewürztem Soja- und Getreideeiweiß. Das Ergebnis ist für den Kunden mit 3,49 Euro für zwei Patties deutlich günstiger als der Beyond-Burger. Das Geschäft mit Fleischersatz fristet bei Nestlé aber naturgemäß ein Nischendasein, es dürfte weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes bringen. Aktionäre sind zwar bei dem Fleischlos-Trend dabei, ein Haupttreiber der Aktie wie bei Beyond Meat ist er aber nicht.

McDonald's macht's vor

Gleiches gilt für Schnellrestaurantketten wie McDonald's. Der US-Burgerbrater arbeitet beim Fleischlos-Trend mit Nestlé zusammen. Ein Patty der Schweizer steckt im Big Vegan TS getauften Fleischersatz-Burger von McDonald's. Seit Ende April gibt es ihn in Deutschland. Wie gut er sich verkauft, will McDonald's nicht verraten. Der Big Vegan TS erfülle aber die Erwartungen, heißt es beim Unternehmen. Konkurrent Burger King ist hierzulande noch nicht so weit, hat in den USA mit dem Impossible Whopper aber ebenfalls ...

