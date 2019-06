Die Baumot Group AG tauscht im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung Schulden in Eigenkapital. Damit stärkt das Unternehmen nach eigenen Angaben die Liquidität und die Eigenkapitalbasis.

Dabei werden laut Unternehmensangaben Darlehen der RMK Beteiligungen GmbH und der 10th Lane Partner L.P., New York, über 3.162.000 Euro in Eigenkapital der Baumot Group AG gewandelt. Hierzu werde die Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2.385.430 Aktien (Stammaktien) zu einem Ausgabepreis von 1,00 Euro je Aktie an die beiden Gläubiger ausgeben.

Das Grundkapital wird laut Gesellschaft von bisher 18.394.900 Euro um 2.385.430 Euro auf 20.780.330 Euro erhöht.

Nach Vollzug der Wandlung bestünden "lediglich" noch Darlehen zur Finanzierung des Working-Capital, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig eröffne sich die Gesellschaft mit diesem Schritt weitere Möglichkeiten, um die Nachrüstung von Diesel-Pkw in Deutschland mit dem BNOx System zur Reduktion von Stickoxiden weiter voranzutreiben. Hierfür würden aktuell die notwendigen Unterlagen für die Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis beim Kraftfahrtbundesamt eingereicht. Nach Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis könne die Gesellschaft zügig mit der Auslieferung der Umbausätze an Werkstätten und Flottenbetreiber beginnen.

June 23, 2019 07:25 ET (11:25 GMT)

