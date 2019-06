Die Spannungen in der Golfregion können nach Ansicht des Staatsministers für Auswärtiges der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) nur politisch gelöst werden. Hintergrund der Äußerungen von Anwar Gargasch ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der sich in den vergangenen Tagen gefährlich zugespitzt hat. Kollektive Aufmerksamkeit sei nötig, um den Konflikt zu entschärfen und durch gemeinsame Gespräche und Verhandlungen eine Lösung zu finden, twitterte Gargasch am Sonntag. Dafür müssten auch regionale Stimmen Gehör finden.

Die VAE sind neben Saudi-Arabien einer der wichtigsten Verbündeten der USA in der Golfregion. Als regionaler Nachbar des Irans - die Küsten der VAE und des Irans werden nur durch den Persischen Golf und den Golf von Oman getrennt - könnte eine militärische Eskalation aber auch eine Bedrohung für die Emirate darstellen. Vor allem Tourismus und Privatwirtschaft könnten leiden und den Wohlstand der reichen Föderation gefährden.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hatte sich am Donnerstag gefährlich zugespitzt, nachdem der Iran eine US-Aufklärungsdrohne abgeschossen hatte. Der Iran gibt an, dass die Drohne den eigenen Luftraum verletzt habe. Laut US-Regierung flog die Drohne in internationalem Luftraum.

Der Kronprinz Abu Dhabis und damit der faktische Herrscher der VAE, Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan, war in seinen Äußerungen über den Iran bisher zurückhaltender als der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. So hatte er nach den Angriffen auf zwei Öltanker erklärt, die Hinweise reichten nicht, um ein bestimmtes Land dafür verantwortlich zu machen. Die USA sehen die Führung in Teheran hinter den Attacken. Die Führung in Teheran dementiert das.

Nach der Lufthansa und KLM begann auch die Fluggesellschaft Saudi Arabian Airlines damit, die Straße von Hormus im Persischen Golf zu umfliegen. Das berichtete der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal "Al-Arabija". Zuvor hatte die US-Luftfahrtbehörde FAA ein Flugverbot für in den USA registrierte Flugzeuge über dem Persischen Golf verhängt./jot/DP/men

