Die Dürre hat den Bauern 2018 erheblich zu schaffen gemacht. Mit Prognosen sind sie daher vorsichtig - und warnen vor einer neuen Hitzewelle.

Der Dürre-Sommer 2018 macht den deutschen Bauern immer noch zu schaffen - auch finanziell. Vor der neuen Ernte bleiben die Landwirte daher vorsichtig. "Wir müssen mit einer Prognose noch abwarten", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. Für die Ernte komme es nun auf das Wetter in den nächsten zwei, drei Wochen an. Die Branche trifft sich an diesem Mittwoch und Donnerstag beim Deutschen Bauerntag in Schkeuditz bei Leipzig.

Die Lage auf den Feldern ist unterschiedlich. Allerdings bereiteten ihm die Wettervorhersagen für die nächsten Tage etwas Bauchweh, sagte Rukwied. "Sollten wir tatsächlich tropische Temperaturen von 35 Grad und mehr bekommen, würde das die Ernteerträge drücken. Denn wir sind jetzt in der wichtigen Kornausbildungsphase beim Getreide."

Im Großteil der Republik sei im Mai auch nur so viel Regen gefallen, dass ...

