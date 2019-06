Die Entwicklung flexibler und ressourceneffizient produzierter elektrisch leitfähig eingestellter Thermoplast-Compounds offeriert fortan vielfältige Einsatzmöglichkeiten für elektrische (als Widerstandsheizelement), elektrochemische (als Bipolarplatte in der Energietechnik) und mechanische (Gleitlager) Anwendungen.

Biopolarmatten für leistungsstarke Energiespeicher

Im Bereich der elektrochemischen Speicher stellen Akkumulatoren eine weit verbreitete Speichertechnologie dar, die sich sowohl vielseitig stationär als auch mobil anwenden lässt. Neben den etablierten Lithium-Ionen-Batterien werden insbesondere bei stationären Anwendungen zunehmend auch Redox-Flow-Batterien eingesetzt. Diese speichern anders als herkömmliche Batterien elektrische Energie in flüssigen chemischen Verbindungen in externen Tanks. Die Energieumwandlungseinheit und das energiespeichernde Material sind hierbei voneinander getrennt, so dass die Leistung und die Kapazität der Redox-Flow-Batterien frei skalierbar sind. Als alternative, wasserstoffbasierte Energiewandler bieten darüber hinaus Brennstoffzellen ein großes Einsatzspektrum. Konventionelle Batteriesysteme sind extrem komplex: Sie bestehen meist aus mehreren Einzelzellen, die über Kabel miteinander verbunden sind. Dies ist nicht nur aufwendig, sondern es besteht zudem die Gefahr von Hot-Spots - also Bereichen, in denen die Kabel zu heiß werden. Dazu kommt: Jede einzelne dieser Zellen muss verpackt werden. Ein großer Teil der Batterie besteht also aus inaktivem Material, das nicht zur Batterieleistung beiträgt. Bipolare Batterien sollen dieses Problem lösen. Während aktuelle Batteriesysteme auf einer Vielzahl miteinander verschalteter Einzelzellen basieren - was Nachteile in Effizienz und Fertigung mit sich bringt, stapeln bipolare Batterieaufbauten Einzelzellen kompakt als Stack. Die Platten verbinden mehrere Zellen eines Zellstapels kompakt, ressourcenschonend und vollflächig miteinander. Dabei müssen die Bipolarplatten sowohl elektrisch und thermisch gut leitfähig als auch unempfindlich gegenüber chemischen Einflüssen und hohen mechanischen Anpressdrücken in der Zelle sein. Diese hohen Anforderungen erfüllen längst nicht alle Bipolarplatten-Compounds. So können Bipolarplatten aus metallischen Werkstoffen zwar sehr dünn hergestellt werden, jedoch ...

