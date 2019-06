Am besten schmecken sie selbstgepflückt direkt von der Hand in den Mund: Die Erdbeere hat jetzt Hochsaison. Niedersachsens Erdbeeranbauer stehen aktuell mitten in der Haupternte der Freilandfrüchte und freuen sich, qualitativ hochwertige und süße Beeren aus der Region anbieten zu können, für den Spargel hingegen ist die Erntezeit am 24. Juni zu Ende, teilt der...

