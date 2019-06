Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOGIPFEL - Kurz vor dem Autogipfel im Kanzleramt erhöht die Industrie den Druck auf die Bundesregierung: "Die Transformation der Mobilität ist eine Gemeinschaftsaufgabe, für die Politik und Industrie gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen", schreibt Bernhard Mattes, Chef des Verbands der Automobilindustrie (VDA), in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Hemmnisse im Bau-, Wohneigentums- und Mietrecht müssten abgebaut und die Förderung der öffentlichen Ladeinfrastruktur "deutlich erhöht werden". Aber auch die Industrie will mehr Verantwortung für die Transformation übernehmen, so Mattes. Sieben bis 10,5 Millionen E-Mobile stellen BMW, Daimler und VW bis 2030 in Aussicht: wenn der Staat massiv in Ladesäulen investiert und Kaufprämien für Elektroautos auslobt. Ohne die Maßnahmen dürften die Autobauer die EU-Flottengrenzwerte nicht einhalten, was empfindliche Strafen zur Folge hätte. Da die Margen ohnehin schrumpfen, sollen die Verbraucher die Mehrkosten für Stromautos tragen. Zudem soll der Umstieg auf CO2-arme Antriebe durch höhere Preise bei konventionellen Fahrzeugen beschleunigt werden. "Eine CO2-Bepreisung kann einen sinnvollen Beitrag leisten, um Innovationen und Investitionen in CO2-arme Technologien zu treiben", heißt es in dem Positionspapier der Autobosse für das Gipfeltreffen. Die CDU unterstützt die Pläne. (Handelsblatt S. 4)

AUTOGIPFEL - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann pocht vor dem Autogipfel an diesem Montag im Kanzleramt auf klare Festlegungen - etwa für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. "Wir erwarten, dass beim Autogipfel nicht um den heißen Brei herumgeredet wird", sagt Hofmann. "Es muss endlich entschieden werden, wie wir bei wichtigen Themen wie dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos oder bei der Batteriezellfertigung in Deutschland vorankommen." (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

E-MOBILITÄT - Mit einem schrittweisen Abbau der Dieselprivilegien wollen die Grünen den Ausbau der Elektromobilität massiv fördern und so zum Durchbruch verhelfen. Angesichts des an diesem Montag stattfindenden Autogipfels im Bundeskanzleramt fordern der ehemalige Parteichef und heutige Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Cem Özdemir sowie der verkehrspolitische Sprecher, Stephan Kühn, die Bundesregierung auf, ihre Anstrengungen deutlich zu erhöhen. Dazu schlagen die Grünen insgesamt zehn Maßnahmen vor. Neben den schrittweisen Abbau der steuerlichen Bevorzugung von Diesel im Vergleich zu Benzin fordern die Grünen eine Verdoppelung der bisherigen Kaufprämie bei E-Autos. Finanziert werden soll dies über ein Bonus-Malus-System bei der KFZ-Steuer. (Handelsblatt S.1, 4 ff.)

WEBER - EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hält allen Querelen zum Trotz weiter an Manfred Weber als nächstem EU-Kommissionschef fest. "Weber steht für eine ruhige, sachliche, kluge, konstruktive Politik", sagte der frühere CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte dem EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber die Eignung für das wichtige EU-Amt abgesprochen, der Streit um die Besetzung der Stelle hält an. Für Oettinger ist das unverständlich: Weber sei "gut vernetzt - von den Abgeordneten über die jeweiligen Politiker in den einzelnen Ländern bis zu den Regierungschefs".(Augsburger Allgemeine)

SPD - Der SPD-Politiker Thomas Oppermann hält es für sinnvoll, dass die Partei bei Abstimmungen über Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur auch Bürger mit machen lässt, die nicht Mitglied der SPD sind. "Diese Entscheidungen auch für interessierte Bürger zu öffnen, die sich zum Beispiel für eine Kostenbeteiligung von 5 Euro für eine Wahl registrieren lassen, wäre ein mutiger Schritt", sagte der Bundestagsvizepräsident. An diesem Montag will der SPD-Vorstand entscheiden, ob die Partei nach dem Rücktritt von Andrea Nahles eine Doppelspitze einführt, wie die Mitglieder beteiligt werden und wann der Parteitag stattfindet, der über die Fortsetzung der großen Koalition mit CDU und CSU abstimmen soll. Oppermann betonte, Entscheidungen über Wahlprogramme oder den Eintritt in Koalitionen sollten - wie bisher - ausschließlich die SPD-Mitglieder treffen. (Funke Mediengruppe)

CDU - Die Junge Union will das Verfahren für die Kanzlerkandidatur in der Union rasch klären und setzt damit die Vorsitzende Annegret Kramp-Karenbauer unter Druck, die sich Ende 2020 dazu äußern will. "Wir sollten bald Klarheit darüber gewinnen, wie wir die Frage der Kanzlerkandidatur angehen und vor allem entscheiden wollen. Falls die SPD aus der GroKo aussteigt, kann das alles sehr schnell gehen. Die Union darf sich dann nicht treiben lassen, sondern muss Taktgeber sein", sagte JU-Vorsitzende Tilman Kuban. (Rheinische Post)

CDU - Der Vorsitzende der konservativen Werte-Union, Alexander Mitsch, schlägt Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten der Union vor. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die CDU mit AKK als Parteivorsitzender und Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten einen sehr starken Auftritt hinlegen würde", sagte Mitsch. Mitsch kritisierte das fehlende Profil der CDU und die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. "In den Augen vieler Wähler hat die CDU mit der Parteiführung durch Frau Merkel in den letzten Jahren wesentliche Lösungskompetenzen verloren, etwa bei der Inneren Sicherheit/Einwanderung oder beim Thema Wirtschaft. (Rheinische Post)

CHINA - Offiziell verspricht China bessere Investitionsbedingungen für ausländische Unternehmen. Doch hinter den Kulissen kämpfen deutsche Firmen mit einem Ratingsystem für Unternehmen der chinesischen Regierung. Das System ist Teil des umstrittenen Sozialkreditsystems. Alle Firmen, die in China tätig sind, werden in verschiedenen Listen danach bewertet, wie gut sie sich an verschiedene Regeln in der Volksrepublik halten. So müssen große Konzerne nach Information von Insidern im Schnitt 300 oder mehr Anforderungen erfüllen, um gute Ratingergebnisse zu erzielen. Andernfalls drohe der Ausschluss vom chinesischen Markt. Der Credit-Score eines Unternehmens könnte ein "Make or break"-Faktor für viele Firmen sein, warnt die EU-Handelskammer in China in einer bisher unveröffentlichten Analyse, die dem Handelsblatt vorliegt. Die deutsche Wirtschaft ist entsprechend alarmiert: Das System sei zu undurchsichtig. Es herrsche wegen des chinesisch-amerikanischen Handelskrieges ohnehin eine große Unsicherheit, sagt Jens Hildebrandt von der Deutschen Handelskammer in China. (Handelsblatt S. 6)

GRIECHENLAND - Der Gouverneur der Bank von Griechenland, Yannis Stournaras, mahnt die Athener Regierung, am Reformkurs festzuhalten. "Griechenland kann es sich nicht leisten, zu den unhaltbaren Haushaltspraktiken der Vergangenheit zurückzukehren", sagte er. "Wir dürfen nicht die alten Fehler wiederholen", warnte der Notenbankchef. (Handelsblatt S. 28)

June 24, 2019

