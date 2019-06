The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0031823823 BERN KT. 07-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB45R7 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T6Y7 DZ BANK IS.A633 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ST1 LB.HESS.THR.CARRARA06ZA/1 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1043550307 LLOYDS BKG GRP 14/UND FLR BD00 BON GBP N

CA ENIB XFRA XS0798555537 ENI S.P.A. 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1347819390 EIB EUR.INV.BK 16/19 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA XS1079120454 DANSKE BK 14/19 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1080090126 SRILANKAN AIRLIN. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1431338851 XIHUI HAIWAI I INV. 16/19 BD02 BON USD N