FRANKFURT (Dow Jones)--Die IG Metall pocht vor dem Autogipfel am Montag im Kanzleramt auf klare Festlegungen. "Wir erwarten, dass beim Autogipfel nicht um den heißen Brei herumgeredet wird", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es muss endlich entschieden werden, wie wir bei wichtigen Themen wie dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos oder bei der Batteriezellfertigung in Deutschland vorankommen." Es sei Zeit, endlich ein flächendeckendes Schnelllade-Netz zu schaffen.

"Das Zielbild ist: Jedes E-Auto kann künftig in wenigen Minuten an jeder Tankstelle aufgeladen werden. Das erfordert Investitionen in die Stromnetze", so der Gewerkschaftsboss. "Die Politik sollte die Stromnetzbetreiber verpflichten, die entsprechenden Netzanschlüsse bereit zu stellen, so dass ausreichend Schnelllade-Punkte errichtet werden können. Mit einer solchen Entscheidung wäre das Signal an alle verbunden: Jeder kann in nächster Umgebung sein E-Auto aufladen - mit dem gleichen Komfort wie bislang beim Verbrenner."

Der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, setzt vor dem Autogipfel auf ein Miteinander von Politik und Wirtschaft. "Die Transformation der Mobilität ist eine Gemeinschaftsaufgabe, für die Politik und Industrie gemeinsam Verantwortung übernehmen müssen", schreibt Mattes in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. "Wir brauchen eine Koordinierung der Aktivitäten in den Bereichen Strom, Netze, Verkehr und Digitalisierung."

Mattes prognostiziert, im Jahr 2030 würden 7 bis 10,5 Millionen Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen fahren. In den kommenden drei Jahren würden die Unternehmen ihr Angebot an Elektrofahrzeugen auf mehr als 100 Modelle erhöhen. Notwendig sei aber, dass die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bald "sichtbar, flächendeckend und komfortabel verfügbar" sei. Die Förderung der öffentlichen und privaten Ladeinfrastruktur müsse deutlich erhöht und Hemmnisse im Bau-, Wohneigentums- und Mietrecht müssten abgebaut werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für Montagabend Spitzenmanager der Automobilindustrie zu Gesprächen ins Bundeskanzleramt eingeladen. Die Autohersteller und -zulieferer, die derzeit wegen der schwächeren Nachfrage und hohen Kosten für Elektromobilität und autonomes Fahren mit Gewinnrückgängen zu kämpfen haben, setzen auf Unterstützung durch die Politik.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2019 01:23 ET (05:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.