Das Unternehmen schaffte es inzwischen von 25 $ Ausgabepreis bis auf 165 $ in knapp drei Wochen. Das Gleiche: Die Fantasien über die Möglichkeiten, die völlig neue Geschäftsfelder bieten, schießen in New York in Größenordnungen, die sehr schwer zu bewerten sind. Eigentlich gar nicht, aber: Weder Stahl noch Autos oder Chemie und noch nicht einmal Computer können solche neuen Geschäftsfelder in ihrer Einordnung folgen. Es ist offensichtlich eine neue Welt, die von Investoren getragen wird, die nicht zu den klassischen Investoren gehören. Soweit bisher ermittelt: 70 % aller Investoren in diesem Rahmen sind private Kleinanleger - entweder direkt oder über besondere Fonds-Konstrukte.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info