Der Maschinenbauer Gea stellt sich neu auf. Künftig will sich der Konzern in fünf Sparten mit bis zu sechs Geschäftseinheiten organisieren, wie Gea am Montag in Düsseldorf mitteilte. Das Management will die neue Struktur ab Oktober schrittweise einführen. Dadurch erhofft sich das mit Ergebnisrückgängen kämpfende Unternehmen mehr Transparenz und eine bessere Steuerung.

Außerdem soll es ein neues Vorstandsressort für Einkauf, Produktion und Logistik geben. Die Suche für eine passende Besetzung laufe bereits, hieß es. Gleichzeitig kündigte Gea an, dass Vorstandsmitglied Martine Snels ihren Ende 2020 auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Weitere Details zur Umstrukturierung des Konzerns will Gea am 26. September auf einem Kapitalmarkttag vorstellen vorstellen./knd/nas

AXC0035 2019-06-24/08:02