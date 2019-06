Expedeon AG: Expedeon stellt Lightning-Link Metall Labelling Kits für die Einzelzell-Analyse vor DGAP-News: Expedeon AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Expedeon AG: Expedeon stellt Lightning-Link Metall Labelling Kits für die Einzelzell-Analyse vor (News mit Zusatzmaterial) 24.06.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung 24. Juni 2019 Expedeon stellt Lightning-Link Metall Labelling Kits für die Einzelzell-Analyse vor Neuartige Antikörper-Labelling Immunassay Technologie für Multiplex-Immun-Profiling adressiert einen der am schnellsten wachsenden, milliardenschweren Life Science Marktbereiche. Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 24. Juni 2019 - Die Expedeon AG (Frankfurt: EXN; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute bekannt, dass sie Lightning-Link(R) Metall Labelling Kits für verschiedene Immunassay-basierte Anwendungen zur Analyse auf Einzelzell-Basis vorgestellt hat. Die neuen Kits bringen eine deutliche Verbesserung bei der phänotypischen Charakterisierung von heterogenen Zellpopulationen, da sie verglichen zur Konjugation mit Fluorophoren eine größere Multiplex-Kapazität besitzen. Dadurch kann der Probendurchsatz erhöht und Ergebnisse schneller erzielt werden. Bei der Metall-Konjugation werden Antikörper anstelle von Fluorophoren mit seltenen Metallisotopen markiert, wodurch das verfügbare Analyse-Spektrum signifikant erhöht wird. Da Metalle weniger Hintergrundsignale erzeugen als Fluorophore, können deutlich mehr Signale parallel ausgelesen werden. Diese Technik findet bereits in zahlreichen Bereichen wie der Immunologie, Onkologie, Phosphoproteom-Analyse und Hämatologie Anwendung, zum Beispiel im Rahmen von Dissociation-enhanced Lanthanide-Fluoreszenz-Immunassays, Ionenstrahl-Bildgebungsverfahren für Multiplex-Ansätze, Röntgen-Fluoreszenz und Massen-Zytometrie (time-of-flight Zytometrie). Durch die Verwendung von aufgereinigten Metallisotopen zur Konjugation mit Antikörpern oder anderen Sonden können Massen-Zytometer mehr als 50 verschiedene Parameter auf der Einzelzellebene detektieren, deutlich mehr als alle anderen durchflusszytometrischen Methoden, die derzeit auf dem Markt sind. Das Metall Labelling Kit von Expedeon kann innerhalb von nur 30 Sekunden Arbeitszeit angewendet werden. Dies bedeutet einen großen Fortschritt gegenüber momentan erhältlichen Verfahren, die mehrere Stunden Personalaufwand erfordern. Das Expedeon-Kit bietet deutlich verbesserte Effizienz und Anwenderfreundlichkeit. Der Immunassay-Markt ist ein Kerngebiet der Biotechnologie-Forschung und wurde von einem 2017 veröffentlichten Branchenbericht auf einen Marktwert von 1,6 bis 1,7 Milliarden US-Dollar geschätzt [1]. Zusätzlich wachsen die weltweiten Investitionen in Anwendungen wie der Massen-Zytometrie stetig. Japan, China und der amerikanische Kontinent nehmen neue Technologien üblicherweise am schnellsten auf. Dr. Heikki Lanckriet, CEO von Expedeon, sagte: "Die biologische Analyse von Einzelzellen ist weiterhin einer der am schnellsten wachsenden Märkte in der Biotechnologie. Da Forscher aus jedem Test immer mehr Informationen gewinnen wollen, dominieren experimentelle Ansätze mit immer größeren Multiplex-Kapazitäten den Markt immer mehr. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Kit die gegenwärtigen Einschränkungen der verfügbaren Reagenzien überwinden, die Prozesse vereinfachen und den Zeitaufwand verringert können. Das neue Lightning-Link(R) Metall Labelling Kit basiert auf Expedeons etablierter Lightning-Link Technologie(R) und nutzt die starke Stellung des Unternehmens im Bereich der immunologischen Forschung. Mit unserer neuartigen Technologie werden Anwender ihre phänotypischen Analysen von heterogenen Zellpopulationen deutlich verbessern und beschleunigen können." Expedeon wird die ersten zehn Metall Labelling Kits auf der CYTO 2019 Konferenz vom 22. bis 26. Juni in Vancouver vorstellen: Lightning-Link(R) 159Tb, Lightning-Link(R) 141Pr, Lightning-Link(R) 165Ho, Lightning-Link(R) 169Tm, Lightning-Link(R) 139La, Lightning-Link(R) 175Lu, Lightning-Link(R) 151Eu, Lightning-Link(R) 154Sm, Lightning-Link(R) 144Nd und Lightning-Link(R) 153Eu. Weitere 25 Kits werden innerhalb der kommenden Monaten erhältlich sein. Referenzen 1. Biocompare, 2019, Survey Sizes Up Immunoassay Market: https://www.biocompare.com/Editorial-Articles/348411-Survey-Sizes-Up-Immunoassay-Market/ Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Expedeon AG Dr. Heikki Lanckriet, CEO Tel.: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@expedeon.com Investorenwebseite: https://investors.expedeon.com/de/ MC Services AG (Investor Relations und International Media Relations) Raimund Gabriel, Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 E-Mail: expedeon@mc-services.eu Zyme Communications (Trade and UK Media Relations) Katie Odgaard Tel.: +44 (0)7787 502 947 E-Mail: katie.odgaard@zymecommunications.com Über die Expedeon AG: www.expedeon.com Expedeon ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten. Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. 