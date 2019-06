flatex Morning-news Öl (Brent): Das Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran könnte ...

Das Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran könnte in erster Linie den Ölpreis weiter gen Norden treiben. Obendrein könnte das OPEC-Treffen bereits seine ersten Schatten vorauswerfen. Ursprünglich war das Treffen für den 25. Juni und 26. Juni 2019 anberaumt, wurde aber aufgrund des G20-Gipfels verschoben und findet daher erst am 01. Juli und 02. Juli 2019 statt. Die OPEC-Offiziellen wollen sich zunächst ein Bild zu den Ergebnissen des G20-Gipfels machen und auch Ergebnisse des Trump-Xi-Treffens abwarten, bevor sie über eine etwaige Verlängerung der Produktionskürzungen beraten.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im September-Kontrakt an der Terminbörse ICE bildete am 25. April 2019 mit 73,42 US-Dollar ein letztes Hoch aus. Danach fiel Brent schrittweise bis auf ein verlaufstief vom 05. Juni 2019 bei 58,42 US-Dollar. Diesen Kursverlauf heranziehend, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 65,92/67,69/69,88 und 73,42 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite bei 75,62/76,97/79,16 und 82,70 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 64,14/61,95 und 58,42 US-Dollar in Betracht. Weiter südlich lägen noch die Projektionen von 56,22/54,87/52,68 und 49,13 US-Dollar als weitere Unterstützungen bereit.

