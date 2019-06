FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa gibt sich mit einer neuen Dividendenpolitik mehr Spielraum für die Ausschüttungen kontinuierlicher Dividendenzahlungen an die Aktionäre. Wie der Konzern mitteilte, wird die Dividende künftig auf den um einmalige Gewinne und Verluste bereinigten Konzerngewinn abstellen statt auf das operative Ergebnis (EBIT). Die Lufthansa will in Zukunft 20 bis 40 Prozent dieses bereinigten Konzerngewinns ausschütten, die bisherige Politik sah die Ausschüttung von 10 bis 25 Prozent des EBIT vor.

Die Lufthansa bekenne sich zum Ziel, eine attraktive Rendite für seine Aktionäre zu erwirtschaften, heißt es in der Mitteilung des Konzerns. Die neue Dividendenpolitik sehe grundsätzlich weiterhin die Möglichkeit von Sonderdividenden oder Aktienrückkäufen vor.

Die Lufthansa richtet am Montag einen Kapitalmarkttag aus. Vergangene Woche hatte der DAX-Konzern eine Gewinnwarnung ausgegeben und neue Einschnitte bei der Tochter Eurowings angekündigt.

June 24, 2019

