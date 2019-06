Evotec ist eine neue strategische Partnerschaft eingegangen. Gemeinsam mit dem britischen auf klinische AI-Technologie fokussierten Unternehmen Sensyne Health plc, der University of Oxford, Oxford University Innovation Ltd und Oxford Sciences Innovation wird Evotec eine neue Bridge mit dem Namen LAB10x finanzieren. LAB10x wird von einem Fonds finanziert, der für zunächst drei Jahre mit etwa 5 Mio. £ (etwa 5,6 Mio. Euro) ausgestattet ist. Ziel dieser Bridge ist es, die Forschung in den Bereichen klinische AI und Digital Health in Oxford zügig in Unternehmensausgründungen zu übersetzen, die bahnbrechende digitale Lösungen, klinische AI-Algorithmen und schnellere datengetriebene Wirkstoffforschung und -entwicklung anwenden. Im Rahmen der Vereinbarung ...

