DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07C/17 DE000HLB5DW2 26.06.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07B/17 DE000HLB5DV4 26.06.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07E/17 DE000HLB5DY8 26.06.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07C/17 DE000HLB5DW2 26.06.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07B/17 DE000HLB5DV4 26.06.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07E/17 DE000HLB5DY8 26.06.2019 HZE/EOT