DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07B/18 DE000HLB3S01 26.06.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 DE000HLB5DX0 26.06.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07A/18 DE000HLB3SY1 26.06.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA07B/18 DE000HLB3S01 26.06.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 DE000HLB5DX0 26.06.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA07A/18 DE000HLB3SY1 26.06.2019 HZE/EOT