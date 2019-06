FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im frühen Verlauf am Montag 31 Ticks höher bei 172,39 Prozent, verglichen mit 172,08 Prozent zum Schluss am Freitag. Gestartet war er in der Nacht mit 172,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,42, das -tief bei 172,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 25.200 Kontrakte.

Die Unterstützungslinie verläuft bei 171,79 Prozent, heißt es bei der Helaba. Inzwischen konnte laut dem Haus die überkaufte Marktlage abgebaut werden, sodass es von dieser Seite keine Notwendigkeit für eine fortgesetzte Korrektur gebe. Widerstand bietet das Allzeithoch bei 172,88 Prozent.

June 24, 2019 02:30 ET (06:30 GMT)

