Die Eyemaxx Real Estate AG hat das Projekt "Vivaldi-Höfe" in Berlin-Schönefeld verkauft. Der Käufer, ein Berliner Immobilienunternehmen, übernimmt somit das gesamte Projekt inklusive der weiteren Umsetzung und auch das ca. 73.000 Quadratmeter große Grundstück östlich des Ortskerns von Schönefeld, das Eyemaxx im Sommer 2017 erworben hatte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die "Vivaldi-Höfe" sind das zweite Projekt, das Eyemaxx in Schönefeld gestartet hatte. Das Großprojekt "Sonnenhöfe" auf einem ca. 51.000 Quadratmeter großen Areal ebenfalls in Schönefeldwird von Eyemaxx zusammen mit der DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG (DIEAG) realisiert. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG: "Dass wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...