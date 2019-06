Während der 2019 Symposia on VLSI Technology and Circuits in Kyoto demonstrierte das belgische Forschungszentrum die Möglichkeit des feldfreien Schaltbetriebs der Bauelemente. Bereits 2018 zeigte Imec, dass sich aktuelle SOT-MRAM-Bauelemente auf 300-mm-Wafern mit CMOS-kompatiblen Prozessen herstellen lassen.

SOT-MRAM ist eine Klasse nichtflüchtiger Speicher, die dank einer hohen Endurance und Schaltgeschwindigkeiten im Sub-Nanosekundenbereich schnelle L1/L2-SRAM-Cache-Speicher ersetzen können. Andere Speichertechnologien, wie zum Beispiel der STT-MRAM, sind dagegen nach derzeitigem Stand der Technik nur dafür geeignet, L3-Chache zu ersetzen. Die Technologie zeigt derzeit noch Zuverlässigkeitesprobleme und nimmt gerade bei hohen Schaltgeschwindigkeiten sehr viel Energie auf.

Der Schreibvorgang beim SOT-MRAM geschieht durch das Einspeisen eines Stroms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...