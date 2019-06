Zehntausende feiern in Istanbul den Sieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoglu bei der Bürgermeisterwahl. Seine Wahl zeigt, was möglich wäre in diesem Land.

Die ersten Hupkonzerte begannen kurz nach 20 Uhr Istanbuler Zeit. Da stand der Gewinner der Bürgermeisterwahl von Istanbul zwar noch nicht offiziell fest. Doch der Vorsprung des CHP-Kandidaten Ekrem Imamoglu war bereits so groß, sodass klar war: Nach 25 Jahren wird die größte Stadt des Landes nicht mehr von der AKP regiert werden. Später stand dann auch das Wahlergebnis fest: Imamoglu hat 750.000 Stimmen mehr als der AKP-Kandidat Binali Yildirim. Bei der Wahl am 31. März lag sein Vorsprung bei nur 13.000 Stimmen.

Vor der Parteizentrale der CHP, auf der belebten Istiklal-Straße in Istanbul, begannen kurz darauf die Menschen zu tanzen. Noch wilder waren die Partys in den traditionellen Hochburgen der säkularen Türken, in Besiktas, Moda und auf der Bagdat-Caddessi im asiatischen Teil der Stadt. Eine Stimmung, wie nach einer gewonnenen Fußball-Weltmeisterschaft. Der Sieg des 49-Jährigen ist auch ein Sieg der türkischen Demokratie.

Dabei war der der Wahlkampf wie so oft nicht immer fair geführt worden. Es fing an mit dem Datum: Am 23. Juni verweilt die Istanbuler Mittelschicht selten in der aufgeheizten Stadt, sondern an der Ägäis-Küste. Wer es sich leisten kann zu verreisen, gehört aber meist zu den Wählern der CHP. Zahlreiche Bürger aber verschoben ihren Urlaub oder reisten extra nach Istanbul zurück, um ihre Stimme abzugeben.

Immerhin: Zwei Wochen vor der Wahl hatte es ein TV-Duell gegeben, in dem sich Binali Yildirim und Ekrem Imamoglu direkt gegenüberstanden. Die Debatte wurde von allen TV-Sendern gleichzeitig übertragen und jeder der Kandidaten erhielt dieselbe Redezeit. Allerdings gelten 90 Prozent der türkischen Presse mittlerweile als regierungsnah ...

