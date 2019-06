Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nachdem EZB-Präsident Mario Draghi auf dem EZB-Forum in Sintra die Bereitschaft zu weiteren Zinssenkungen verdeutlicht hat und sich weder eine signifikante Beschleunigung der Konjunkturdynamik noch der Inflationsentwicklung in der Eurozone andeutet, haben wir unsere Leitzinsprognosen angepasst, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...