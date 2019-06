Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen dürften die Schnellschätzungen der Inflationsrate in der Eurozone für den Monat Juni viel Beachtung finden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Immerhin habe sich die EZB angesichts der anhaltend geringen Teuerung zuletzt zunehmend bereit gezeigt, mit Maßnahmen nachzulegen. Diese Hoffnungen würden nach Meinung der Analysten der RBI weiter Auftrieb bekommen. Der im Vergleich zum Vormonat niedrigere Ölpreis werde den Berechnungen der Analysten zufolge die Energiepreise dämpfen. Somit würden die Analysten der RBI es für möglich halten, dass die Kernrate im Jahresvergleich um ein Zehntel zulege und sich gleichzeitig die Gesamtrate von 1,2% p.a. auf 1,1% p.a. reduziere. Die anstehenden Stimmungsindikatoren dürften unterschiedlich ausfallen. Beim deutschen ifo-Index erwarte man einen Rückgang. Die Umfrage der EU-Kommission könnte für Dienstleistungsunternehmen einen Anstieg ausweisen, für Industriebetriebe und die Gesamtwirtschaft dürfte ein weitgehend unveränderter Wert berichtet werden. ...

