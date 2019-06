BERLIN (Dow Jones)--Der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, hat Friedrich Merz' Kritik an der Bundesregierung unterstützt. "Friedrich Merz hat Recht", sagte er der Bild-Zeitung. "Die Wut darüber, dass die Bundesregierung Millionen Migranten ohne Asylgrund ins Land ließ, arabische Clans uns auf der Nase herumtanzen, die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden schlecht behandelt und das Ganze von der Politik noch als alternativlos dargestellt wird, ist sehr groß."

Der CDU-Politiker hatte zuvor in einem Interview mit der Bild am Sonntag von einem "Vertrauensverlust" bei Angehörigen der Sicherheitsbehörden in die CDU und CSU gesprochen. "Wir verlieren Teile der Bundeswehr an die AfD. Wir verlieren Teile der Bundespolizei an die AfD", so Merz.

Unionspolitiker waren daraufhin auf Distanz zu Merz gegangen. Polizisten und Soldaten verdienten "Investitionen und mehr die Wertschätzung durch Gesellschaft und Politik und keine Mutmaßungen, wo sie ihr Kreuz machen", sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen der Bild. Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte gegenüber der Zeitung, Merz' Aussage sei "schon vom Ansatz her falsch". "Die Bundespolizei steht fest auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung."

