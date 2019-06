Durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich komplexe Wirkketten mit Querwirkungen diverser Steuergeräte umfassend und zeitsparend validieren. Dabei suchen selbstlernende Algorithmen gezielt nach kritischen Stimulationen, die zu Fehlern in der Wirkkette führen. Auf diese Weise ermöglicht die aleatorische (auf Zufall beruhende) Testmethode eine Absicherung über eine Vielzahl von Parameter- und Stimulationsräumen - unter anderem ein wichtiger Schritt in Richtung Autonomes Fahren. Der folgende Beitrag verdeutlicht am Beispiel der Absicherung von Rückfahrsystemen die Effizienz- und Qualitätssteigerung in der Funktionsabsicherung durch diese neue selbstlernende Methode.

Höhere Funktionsvielfalt gleichzeitig und gezielter testen

Automobilhersteller und deren Entwicklungspartner beschäftigen sich aktuell mit dem US-Gesetz FMVSS111. Es schreibt eine Rückfahrkamera bei allen ab Mai 2018 in den USA verkauften Pkws vor. Der Anforderung nach muss das Bild der Rückfahrkamera spätestens zwei Sekunden nach Einlegen des Rückwärtsgangs auf dem Bildschirm erscheinen und darf eine Überlagerung durch andere Anzeigen zu keinem Zeitpunkt erlauben. Die Absicherung von Rückfahrsystemen im Hinblick auf die neuen Vorgaben birgt viele Herausforderungen, da es sich bei dem Assistenzsystem um eine komplexe Wirkkette mit zahlreichen Querwirkungen handelt.

Um sicherzustellen, dass das Bild der Rückfahrkamera immer gesetzeskonform in der Anzeige erscheint, sind unzählige Signale und deren Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu überprüfen (Bild 1). Beispiele für unerwünschte Querwirkungen sind die Anzeige einer Unwetterwarnung während der Rückwärtsfahrt oder eines Hinweises, dass der Akkustand des verbundenen Handys gering ist. Mit der Entwicklung einer neuen Absicherungsmethode auf Basis des Reinforcement Learnings (zielgerichtete Verstärkung des Lernens) - der aleatorischen Funktionsabsicherung - sorgt ASAP für die passende Lösung, denn mit ihr lassen sich Funktionen in weitaus höherer Vielfalt und gleichzeitig gezielter absichern als mit herkömmlichen Methoden.

Effizienz- und Qualitätssteigerung in der Funktionsabsicherung

Derzeit kommen manuelle Tests sowie Testautomatisierungen zum Einsatz, wenn es um die Absicherung der kontinuierlich steigenden Vielfalt und Komplexität von Funktionen geht. So erfolgt bei Testfahrten die Ausführung verschiedener Kundenfunktionen in zufälliger Reihenfolge, deren mögliche Fehler eine Aufzeichnung speichert. Gerade bei komplexen Wirkketten mit mehreren Steuergeräten im Verbund sind manuelle Erprobungen oder die Validierung mit Testautomatisierungen alleine nicht ausreichend, da sie extrem zeitaufwendig und entsprechend kostspielig sind und nicht die nötige Testtiefe erreichen.

Neu entwickelt setzt die Methode der aleatorischen Funktionsabsicherung bereits vor der Erprobung im Fahrzeug an und bietet eine Lösung für die Herausforderungen der Absicherung: Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und das Testen an Closed-Loop-Prüfständen lassen sich ...

