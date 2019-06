Köln/Frankfurt (ots) -



- Dertour erweitert sein Hotelangebot um rund 7.000 Häuser - Ausbau der Rundreisen in Afrika und Mexiko, mehr Kreuzfahrtschiffe bei Dertour Deluxe - Alle Busrundreisen weltweit als Privatreisen buchbar - Breites und flexibles Flugangebot - Luxusreisen im Trend: Dertour Deluxe jetzt ausschließlich im Reisebüro buchbar - Neuer Dertour-Katalog für Skireisen weltweit - Badeurlaub bleibt im Winter günstig; weltweite Frühbucher-Ermäßigungen bis zu 60 Prozent



Individualität und spezifische Reisebedürfnisse - auf diese beiden Faktoren richtet die DER Touristik ihr Programm für den Winter 2019/20 noch stärker aus. Die Veranstalter der DER Touristik - Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen - erhöhen ihre Programmvielfalt um 20 Prozent durch den Anschluss neuer Bettenbanken und den Ausbau des Rundreiseprogramms: Dertour erweitert sein Hotelangebot zum Winter 2019/20 um rund 7.000 Häuser. Das Flugangebot für die neue Saison ist bei der DER Touristik breit und flexibel. Das Rundreiseportfolio wird in verschiedenen Ländern, insbesondere in Afrika und Mexiko, ausgebaut. Darüber hinaus trägt die DER Touristik dem Trend der zunehmenden Individualisierung beim Reisewunsch Rechnung: Kunden können alle Busrundreisen weltweit auch als Privatreise buchen - entweder mit eigenem Chauffeur oder, wenn es die Infrastruktur zulässt, als Selbstfahrerrundreise. Möglich wird dies durch die individuelle Anpassung der Rundreisen durch die À la Carte-Abteilung des Reiseveranstalters.



Breites Flugangebot für mehr Flexibilität



Auch im Bereich der klassischen Badepauschalen wird dem individuellen Reisewunsch entsprochen: Ein großes und flexibles Flugangebot ermöglicht in vielen Zielen individuelle Abflüge, sodass Gäste bei der Buchung nicht zwingend zwischen einer oder zwei Wochen Aufenthaltsdauer wählen müssen, sondern auch variabel beispielsweise zehn Tage buchen können.



Zum Winter 2019/20 aufgestockt wurden die Flugkapazitäten der DER Touristik nach Ägypten: Mit Sun Express geht es ab allen großen deutschen Flughäfen nach Hurghada. Mit ihrem starken Wachstum an der Nordküste der Dominikanischen Republik baut die DER Touristik ihre Marktführerschaft in dieser Region aus. Sie bietet zwei neue Condor-Verbindungen ab Frankfurt an: eine nach Puerto Plata sowie einen neuen Vollcharter nach Samaná. Entsprechend der steigenden Kenia-Nachfrage sind häufigere Verbindungen nach Mombasa und Nairobi mit Condor bzw. Emirates buchbar. Für die Vereinigten Arabischen Emirate hat die DER Touristik mehr Pauschalreisen im Programm. Möglich wird dies durch häufigere Etihad-Flüge nach Abu Dhabi und zusätzliche Lufthansa-Flüge nach Dubai. Darüber hinaus bietet die DER Touristik auf vielen Strecken verbesserte Flugverbindungen an: Neue Direktflüge gibt es beispielsweise von Deutschland nach Costa Rica und Barbados.



Luxusreisen boomen - Reisebüros garantieren Erfüllung individueller Reisebedürfnisse



Welche Bedeutung spezifische Reisebedürfnisse haben, zeigt der anhaltende Luxusreisen-Trend. Weil eine Luxusreise weit mehr ist als eine Hotelbuchung, ist das Angebot von Dertour Deluxe nicht mehr online, sondern ausschließlich im Reisebüro buchbar. So stellt der Veranstalter sicher, dass die hohen und komplexen Erwartungen der Gäste an eine Luxusreise durch die persönliche Beratung eines Reiseexperten erfüllt werden können.



Luxuriöse Reiseerlebnisse sind bei der DER Touristik für den kommenden Winter noch stärker nachgefragt als im Vorjahr. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Dertour Deluxe-Gäste stehen die Ziele Dubai, Malediven, Mauritius und Thailand sowie Luxuskreuzfahrten. Das Kreuzfahrtprogramm wurde durch zahlreiche neue Schiffe erweitert, darunter alle Schiffe der Reederei Seabourn inklusive des neuen Expeditionsschiffes Venture sowie neue Schiffe von Silversea Cruises, Ponant und Sea Dream Yacht Club. Das Kreuzfahrtprogramm von Dertour Deluxe ist im Reisebüro schon jetzt für 2020 buchbar. Auch das Städteprogramm wird deutlich ausgebaut. Neues Reiseziel Deluxe-Programm ist Israel.



Insgesamt kommen zum Winter 2019/20 fünf Dertour Deluxe-Kataloge mit Angeboten im Premiumsegment auf den Markt: "Amerika", "Asien Ozeanien", "Europa Winter", "Afrika Orient Indischer Ozean" und "Europäische Metropolen".



Trendziele im Winter



Die Deutschen sind im Winter reiselustig, das zeigen die Buchungseingänge bei der DER Touristik für die kommende Wintersaison. Eine starke Nachfrage verzeichnet die DER Touristik auf der Nah- und Mittelstrecke für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Tunesien, Ägypten, die Kanaren und Vereinigten Arabischen Emirate. Auch die Fernstrecke ist sehr gefragt, insbesondere die Karibik, Asien, Afrika und der Indische Ozean stehen hoch im Kurs bei den deutschen Gästen.



Preisentwicklung für die Wintersaison



Unterstützt wird die gute Nachfrage von der weitestgehend stabilen Preisentwicklung. Auf Vorjahresniveau bleiben die Preise für Mallorca, das spanische Festland, Madeira, Malta, Tunesien, Marokko und die VAE sowie die Nordischen Länder. Auf der Fernstrecke bleibt Mauritius auf Vorjahresniveau. Die USA, Karibik und Asien verzeichnen währungsbedingt moderate Preiserhöhungen. Minimale Preissteigerungen gibt es für Deutschland und Österreich sowie für Ägypten und die Türkei. Ägypten bleibt dennoch, zusammen mit Tunesien, absoluter Preis-Leistungssieger. Günstiger wird der Urlaub in diesem Winter auf den Kanaren. Hier sinken die Preise um bis zu 10 Prozent. Wer noch mehr sparen möchte, kann mit höchst attraktiven Frühbucherermäßigungen weltweit bis zu 60 Prozent des Reisepreises sparen.



Winternews für Sonnenhungrige und Schneeliebhaber



Für Sonnenhungrige hat die DER Touristik das ohnehin schon breite Angebot auf der Fernstrecke erneut ausgebaut:



In Thailand sind 26 Hotels neu im Programm, unter anderem auf Koh Samui und in Khao Lak. In der Karibik bieten die Veranstalter der DER Touristik zahlreiche News: So hat der Fernreisespezialist Meiers Weltreisen das Inselparadies British Virgin Islands neu im Programm. Die Inselgruppe, die zwischen der Karibik und dem Atlantik liegt, bietet optimale Bedingungen für Badeurlaub, Schnorchel- und Taucherlebnisse. Jegliche Art von Wassersport können Urlauber auf den Cayman Islands erleben, die neu bei Dertour zu finden sind. Das Hotelangebot auf Barbados wurde um elf Hotels erweitert, die Karibikinsel erfreut sich einer steigenden Nachfrage bei den Gästen der DER Touristik.



Auf der Mittelstrecke bietet die DER Touristik als Marktführer für Tunesien neue Pauschalen speziell für Langzeiturlauber an: Mit einem eigenen Vollcharter von Nouvelair geht es von Düsseldorf nach Djerba und Monastir. Durch die kurze Flugzeit von unter drei Stunden und das angenehme Klima ist Tunesien ideal, um dem Winterwetter in Deutschland zu entfliehen. Vier Wochen Sonne gibt es bei ITS beispielsweise im Hotel Tej Marhaba in Sousse ab dem 24.11.2019 schon ab 449 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Halbpension und Flug. Das Hotel der gehobenen Mittelklasse liegt nur 200 Meter von einem flach abfallenden Sandstrand entfernt und bietet neben Wellness auch einen Fitnessbereich an.



Insgesamt bieten 95 Prozent der Hotels im Tunesien-Programm der DER Touristik spezielle Langzeitangebote. Diese beginnen in zahlreichen Hotels bereits ab 21 Tagen. Mit ihnen lassen sich bis zu 40 Prozent des Hotelpreises sparen.



Wer statt eines Badeurlaubs lieber ein Land erkunden möchte, findet im aktuellen Winterprogramm der DER Touristik zahlreiche neue Rundreisen in ferne Länder:



In Mexiko haben Meiers Weltreisen und Dertour fünf Touren mit unterschiedlichen Themen neu aufgenommen, darunter eine Natur-Reise durch Yucatan, eine Kultur-Reise abseits der touristischen Pfade von Mexico City nach Guadalajara und eine Rundreise, bei der die Gäste die Metropole Mexiko City und den Hotspot Los Cabos im Bundesstaat Baja California besuchen. Im Südlichen Afrika bietet die DER Touristik bereits jetzt das umfassendste Angebot im deutschen Markt. Neue Touren gibt es ab dem Winter in Botswana und in Simbabwe. In Ostafrika wurden neue Rundreisen in Uganda und in Tansania aufgelegt. Auch in Kenia gibt es Neues: Ab der Wintersaison werden alle Safaris der DER Touristik in Geländewagen durchgeführt, um den Gästen ein optimales Safari-Erlebnis zu bieten. Kenia liegt insgesamt bei Afrika-Urlaubern im Trend und punktet mit Traumstränden und dem Naturschutzgebiet Massai Mara an der Grenze zu Tansania. Bei der DER Touristik sind zudem alle Reisebausteine in Kenia und Tansania problemlos miteinander kombinierbar.



Auch Schneeliebhaber kommen mit dem aktuellen Winterprogramm der Veranstalter der DER Touristik voll auf ihre Kosten:



Im neuen Dertour-Katalog "Winterspaß weltweit" finden Urlauber auf knapp 400 Seiten ein umfangreiches Angebot an Skireisen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien, Italien (Südtirol), Slowenien und Nordamerika. Neben zahlreichen Skihotels beinhaltet der Katalog auch besondere Ski-Events, darunter das Ski-Opening im Dezember 2019 in Zell am See und den dortigen Sonnenskilauf im März 2020. Für beide Veranstaltungen sind Skipässe, Skiverleih und der Eintritt zur Après-Ski-Party inklusive. Ein Schwerpunkt des Katalogs "Winterspaß weltweit" liegt auf den Skigebieten in Nordamerika, darunter Aspen, Vail und Breckenridge in den USA sowie Banff, Lake Louise, Jasper und Whistler in Kanada. Neben Skihotels hat Dertour in Nordamerika Tagesausflüge zum Heli-Skiing, Skipässe, Skiverleih sowie eine Gruppen- und zwei individuelle Skireisen im Programm.



In Skandinavien bietet Dertour das größte und vielseitigste Angebot an Winteraktivitäten auf dem Markt an. Im aktuellen Dertour-Katalog "Nordische Länder" finden sich zahlreiche Aktivprogramme wie Hundeschlittentouren und Polarlichtsafaris. Neu ist in Finnland die Aktivreise "Winterperle im Nationalpark". Dabei übernachten die Gäste im Wilderness Hotel Muotka in der Nähe des Urho Kekkonen Nationalparks und erleben bei zahlreichen Aktivitäten wie einer Hundeschlitten-Safari, einer Schneeschuhwanderung, Schneemobil-Safaris und beim Besuch einer Rentierfarm und des Aurora Camps zur Beobachtung des Polarlichtes das Leben und die Natur der Arktis.



Neues von den Cooee Hotels



Die DER Touristik treibt den Ausbau der eigenen Hotelsparte auch in der kommenden Saison weiter voran und eröffnet insgesamt drei neue Cooee-Häuser auf Fuerteventura, in der Dominikanischen Republik und auf Rügen. Das Cooee-Portfolio wächst damit zum Winter auf insgesamt 38 Hotels.



Das Cooee Taimar auf Fuerteventura liegt am Ortsrand des ruhigen Ferienortes Costa Calma, der für seinen langen Sandstrand und die geschützte Bucht bekannt ist. Mit dem neuen Cooee at Casa Marina in Sosúa an der Nordküste der Insel eröffnet bereits das dritte Cooee-Hotel in der Dominikanischen Republik. Der frisch renovierte Cooee-Bereich in der Anlage steht ausschließlich Gästen ab 18 Jahren zur Verfügung. Das erste Cooee-Haus in Deutschland eröffnet im Dezember auf Rügen seine Pforten. Das inhabergeführte Familienhotel verfügt über 39 Zimmer und liegt nur 700 Meter von der Strandpromenade entfernt. Das Haus ist exklusiv bei der DER Touristik buchbar.



Beliebteste Sommerziele



Die bei der DER Touristik aktuell gefragtesten Sommerurlaubsziele sind Griechenland, die Türkei, Mallorca, Bulgarien und Ägypten. Wer jetzt noch nicht gebucht hat, muss aber nicht verzagen: Es gibt in allen Zielen noch Verfügbarkeiten und sogar sehr attraktive Angebote. In Griechenland sind bei der DER Touristik Kreta, Rhodos und Kos die gefragtesten Urlaubsziele. Rhodos, die viertgrößte der griechischen Inseln, punktet mit schönen Stränden, darunter auch feine Sandstrände, und der typisch griechischen Gastfreundschaft. Auf Rhodos betreibt die DER Touristik zwei Hotels: Das lti Asterias Beach Resort und das lti Amada Colossos Resort. Beide Häuser haben eine sehr hohe Gästezufriedenheit und eine Holidaycheck-Weiterempfehlungsrate von 95 bzw. 91 Prozent. Das im letzten Winter frisch renovierte lti Amada Colossos Resort garantiert durch speziell designte Bereiche für Familien und exklusive Areale nur für Erwachsene die Erfüllung unterschiedlicher Urlaubsbedürfnisse. Das lti Asterias Beach Resort hat im Mai 2019 neu eröffnet und ist das erste lti-Hotel weltweit, welches das neue Markenkonzept vollständig umsetzt und Genuss, Entspannung und Fitness in den Fokus rückt.



Bei ITS gibt es eine Woche im frisch renovierten First Class-Hotel lti Amada Colossos Resort in den Sommerferien, beispielsweise im August, schon ab 933 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Flug und Ultra-All-Inclusive-Verpflegung. Eine Woche im kürzlich eröffneten First Class-Hotel lti Asterias Beach Resort kostet Ende August ab 849 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Flug und All-Inclusive-Verpflegung. Auch wer günstigeren Rhodos-Urlaub sucht, wird bei der DER Touristik fündig: ITS bietet eine Woche im Cathrin Hotel (gehobene Mittelklasse) im August schon ab 549 Euro inklusive Flug und Halbpension an.



Hintergrund:



Zur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Studienreisen, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.



Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter ihr Dach gehören 132 Firmen, ihr Gesamtumsatz lag 2017 bei 6,5 Milliarden Euro. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group. Sie beschäftigt 10.300 Mitarbeiter in 15 europäischen Ländern. Jährlich verreisen 7,1 Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni und Helvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours in Osteuropa, Apollo in Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien und Frankreich. Hinzu kommen 2.400 Reisebüros - darunter der deutsche Marktführer DER Reisebüro - und der Onlinevertrieb. Zur DER Touristik Group zählen fünf Hotelmarken, ein Geschäftsreiseanbieter, eine Fluglinie und Zielgebietsagenturen in 57 Destinationen. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.



OTS: DER Touristik newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111415 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111415.rss2



Pressekontakt:



Unternehmenskommunikation t:+49 69 9588-8000 presse@dertouristik.com