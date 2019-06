BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen wollen die Elektromobilität mit einem schrittweisen Abbau der Dieselprivilegien fördern. Die Bundesregierung müsse ihre Anstrengungen in diesem Bereich deutlich erhöhen, forderten der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Cem Özdemir, sowie der verkehrspolitische Sprecher, Stephan Kühn, anlässlich des Autogipfels im Bundeskanzleramt laut einem Bericht des Handelsblatts.

Unter den insgesamt zehn Vorschlägen der Grünen findet sich auch die Forderung einer Verdopplung der bisherigen Kaufprämie bei E-Autos. Finanziert werden soll dies über ein Bonus-Malus-System bei der Kfz-Steuer. So sollen "klimaschädliche Spritschlucker die Prämie gegenfinanzieren, und nicht die Steuerzahler", heißt es in dem Forderungspapier. Auch soll die Dienstwagenbesteuerung künftig nach dem CO2-Ausstoß der Fahrzeuge gestaffelt werden. Nur abgasfreie Fahrzeuge sollen in den Genuss des Steuervorteils kommen.

Den Ausbau der Ladeinfrastruktur soll der Bund durch ein umfangreiches Förderpaket unterstützen und selbst vorangehen, indem die Bundesbehörden ihre Fuhrparks konsequent auf E-Mobile umstellen. "Wir wollen deshalb in den Beschaffungsrichtlinien des Bundes eine Vorrangstellung von Elektrofahrzeugen einführen und somit eine 'Umkehr der Beweislast' verankern", fordern Özdemir und Kühn.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2019 04:44 ET (08:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.