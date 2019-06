2018 lagen die Konsumausgaben hierzulande 4,3 Prozent über den Vergleichswerten. Trotzdem lebt es sich in Deutschland günstiger als bei den Nachbarn.

Das Leben in Deutschland ist etwas teurer als im EU-Durchschnitt, aber deutlich günstiger als in den meisten direkten Nachbarstaaten. Das Preisniveau der privaten Konsumausgaben lag 2018 um 4,3 Prozent über dem Schnitt der 28 EU-Länder, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Die Lebenshaltungskosten, zu denen etwa die Ausgaben für Lebensmittel, Wohnen und Energie zählen, sind EU-weit in ...

