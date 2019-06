Der zweite Hexensabbat in diesem Jahr hat in den Tagescharts der großen Indices Umkehrkerzen mit bärischem Charakter hinterlassen. Zum Start in die neue Handelswoche wird es nun spannend, ob die Händler die tieferen Notierungen erneut als Kaufchance nutzen oder die Bären die Oberhand bekommen. Dax mit Doppeltop am Widerstand Der Tageschart im ...

