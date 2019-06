FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche will die Lufthansa die Tochter Eurowings mithilfe von Kostensenkungen und Änderungen bei der Organisation bis 2021 an die Gewinnschwelle führen. Wie die Lufthansa anlässlich ihres Kapitalmarkttages mitteilte, sollen die Stückkosten bei Eurowings bis 2022 um 15 Prozent sinken.

Die Airline soll sich klar auf Kurzstrecken im Punkt-zu-Punkt-Verkehr konzentrieren, die kommerzielle Verantwortung der Langstrecken soll von Eurowings an die Netzwerkorganisation verlagert werden. Die Eurowings-Flotte soll auf Maschinen der A320-Familie vereinheitlicht werden. Eine geringere Komplexität und höhere Produktivität soll durch die Reduktion auf einen Flugbetrieb (AOC) in Deutschland erreicht werden. Die belgische Tochter Brussels Airlines soll nicht in Eurowings integriert werden.

Die Lufthansa hatte in der vergangenen Woche wegen des harten Wettbewerbs im Europa-Geschäft die Prognose für das laufende Jahr gesenkt und weitere Einschnitte bei Eurowings angekündigt. Für dieses Jahr rechnet die Lufthansa bei Eurowings mit einer bereinigten EBIT-Marge von minus 4 bis minus 6 Prozent. Vorher hatte der Konzern 0 Prozent in Aussicht gestellt.

In der Präsentation zum Kapitalmarkttag am Montag heißt es, dass Eurowings langfristig eine bereinigte EBIT-Marge von über 7 Prozent erreichen soll.

