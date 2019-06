Berlin (ots) -



"Kopf aus - Herz an (... und tanz!)" heißt es am 26. Juni im ALEXA. Ab 18:30 Uhr präsentiert der Popschlager-Sänger Eloy de Jong sein gleichnamiges, neues Album in dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz. Zugleich steht der Künstler seinen Fans für Selfies und Autogramme zur Verfügung. Wer das nicht verpassen möchte, ist herzlich eingeladen zum:



Showcase mit Autogrammstunde von Eloy de Jong Mittwoch, 26. Juni 2019, ab 18:30 Uhr Media Markt Bühne im ALEXA (Metropolis Court) im ALEXA, Grunerstraße 20, 10179 Berlin



"Wir sind stolz darauf, unseren Kunden ihre prominenten Idole ganz nah zu bringen. Spannende Events und hochkarätige Starauftritte, wie der von Eloy de Jong, gehören für uns zum Einkaufserlebnis einfach dazu", sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA am Alexanderplatz.



Mit seinem Solodebüt "Kopf aus - Herz an" avancierte der 1973 in Den Haag geborene Eloy de Jong zum größten Newcomer 2018: Das Schlager-Debut des einstigen Caught in the Act-Sängers mischte wochenlang die Spitze der deutschen Charts auf, um schließlich Platz 1 zu erobern. Mit zahlreichen Auskopplungen landete der Niederländer sowohl in den Verkaufs- und Airplay-Charts als auch bei YouTube & Co. eine Serie von Hits. Nun veröffentlicht Eloy de Jong die 2CD-Tanz-Edition seines Albums "Kopf aus - Herz an" mit dem Zusatz "(... und tanz!)". Neben dem Originalalbum und vier neuen Titeln präsentiert der Hitgarant aus Holland absolut tanzbare Neuinterpretationen sämtlicher Albumtracks. So entführt er seine Fans mit dem Schwung ausgewählter Standardtänze auf die Tanzfläche.



