Das Hochfahren des Werks ist erfolgreich abgeschlossen. Hevel stellte zudem seine bifazialen 5-Busbar-Hochleistungsmodule mit 380 Watt Leistung vor.Die Hevel Group hat das Hochfahren ihrer Produktion in Russland abgeschlossen. Die Kapazitäten für die jährliche Fertigung von Hochleistungsmodulen sei in diesem Zuge von 160 auf 260 Megawatt erhöht worden, hieß es von dem russischen Photovoltaik-Hersteller am Montag. Zugleich präsentierte Hevel seine neuen bifazialen 5-Busbar-Hochleistungsmodule. Auf der Vorderseite würden sie eine Leistung von 380 Watt haben, zuzüglich eines Ertrags von bis zu 10 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...