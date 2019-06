Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt überwiegt zum Wochenstart die Vorsicht. Nachdem der Leitindex SMI zunächst noch fester in den Handel gestartet war, gab er im weiteren Handelsverlauf die Gewinne komplett ab und pendelt seither in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs von Freitag. Schon die Vorgaben hatten unter dem Strich für einen eher verhaltenen Wochenauftakt gesprochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...