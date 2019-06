Unterföhring (ots) -



Ingo Lenßen ist wieder da! Am 26. Juni 2019 startet die siebte Staffel "Lenßen Live - Der Kultanwalt am Telefon" (Lenssen, fünf Folgen) bei SAT.1 GOLD. Lenßen: "Was ist der Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen? Recht hat viele Gesichter und jeder Fall wirft andere Fragen auf. Egal wie ernst, skurril oder unglaublich die Fälle sind. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen." Neuer Sendeplatz: Per Hotline können sich die Zuschauer jeweils mittwochs ab 22:05 Uhr bei juristischen Alltagsproblemen in der Live-Sendung von Ingo Lenßen beraten lassen. Neues Studio: Ingo Lenßen und Social-Media-Sidekick Kevin Körber haben für die einzige Recht-Sprechstunde live im deutschen Free TV einen Arbeitsplatz im neuen Look und mit neuem Logo.



Auch in dieser Staffel können sich die Zuschauer unter der kostenfreien Rufnummer 0800/ 9997777 oder per E-Mail an lenssen@sat1gold.de für eine kostenlose Live-Beratung von Ingo Lenßen bewerben - oder direkt in der Live-Sendung anrufen.



"Lenßen Live - Der Kultanwalt am Telefon" wird seit 2015 von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1 GOLD produziert.



