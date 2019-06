BERLIN (Dow Jones)--Eine Ausweitung des EU-Emissionshandels auf weitere Bereiche wie den Verkehr wäre laut einem Gutachten zulässig. Die Einbeziehung des Sektors "lässt sich mit der EU-Emissionshandelsrichtlinie (EHS-RL) vereinbaren", heißt es in der rechtlichen Kurzstellungnahme der auf Umwelt-, Energie- und Klimaschutzrecht spezialisierten Berliner Kanzlei Ohms, die die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) in Auftrag gegeben hatte. Die EU-Richtlinie gestatte "explizit auch die einseitige Einbeziehung von Sektoren", die bislang nicht berücksichtigt wurden.

Die Juristen widersprechen damit dem Bundesumweltministerium. Dieses vertritt die Auffassung, dass eine Aufnahme des Verkehrssektors in den Emissionshandel EU-rechtswidrig wäre und bezieht sich dabei auch auf aktuelle Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). Ein solcher Schritt wäre "auch aus fachlicher Sicht nicht sinnvoll", so das Ministerium in einer früheren Stellungnahme.

Die von der MIT beauftragten Rechtsexperten sehen für diese Zweifel indes "weder in Wortlaut, in den Materialien oder dem Zweck der EHS-Richtlinie noch in den zum Anwendungsbereich der EHS-Richtlinie ergangenen Entscheidungen des EuGH eine belastbare Stütze". Die Ministeriumsauffassung stehe auch im Widerspruch zu entsprechenden Verlautbarungen der Europäischen Kommission und des Rates. "Mit einer Einbeziehung des Verkehrssektors in den Emissionshandel wäre sichergestellt, dass Deutschland hinsichtlich dieses Sektors seine Minderungsverpflichtung erfüllt", so die Gutachter.

Der MIT-Bundesvorsitzende Carsten Linnemann forderte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) nun zum Handeln auf. Sie sollte sich der Ausweitung des Emissionshandels "nicht länger aus parteitaktischen Gründen verschließen", so Linnemann. "Der Emissionshandel ist das effizienteste System für Klimaschutz, und wir sollten es schlechteren Vorschlägen wie einer CO2-Steuer und weiteren Verboten vorziehen." Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung fordert neben der dem Verkehr auch eine Ausweitung des Emissionshandels auf den Sektor Wärme.

Die große Koalition will bis Jahresende ein Gesetz beschließen, um die Klimaziele der Bundesrepublik einzuhalten. Der Vorschlag von Bundesumweltministerin Schulze stößt bislang jedoch auf den Widerstand der Union.

