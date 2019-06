Viele deutsche Einzelhandelsketten sind in Polen vertreten. BrandIndex-Daten aus dem Nachbarland zeigen, wie sehr polnische Verbraucher deutsche Marken wie Aldi und Lidl, Deichmann und Rossmann schätzen.

In rund 40 Ländern erhebt YouGov jeden Tag Verbrauchermeinungen zum Image von Marken. Einer der Neuzugänge im YouGov-BrandIndex ist Polen. Seit einigen Wochen fragen wir auch dort Verbraucher, wie sie etwa das Preis-Leistungs-Verhältnis oder die Qualität einer Marke einschätzen, ob sie Werbung der Marke wahrgenommen haben oder ein Produkt der Marke besitzen. Wir werfen einen Blick darauf, wie einige deutsche Marken im polnischen BrandIndex abschneiden.

Zu den bekanntesten deutschen Marken gehören international Adidas und Puma - das ist auch in Polen nicht anders. Aber genauso bekannt wie Puma ist in Polen Deichmann. Seit 1997 ist das Unternehmen dort vertreten. Dementsprechend viele Polen haben schon einmal Deichmann-Schuhe gekauft: 51 Prozent. Fast gleichauf liegt H&M: 49 Prozent der polnischen Verbraucher geben an, schon einmal bei dem schwedischen Textilhändler eingekauft zu haben. Zara hingegen hat bisher erst 24 Prozent der Polen ...

