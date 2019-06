BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat anlässlich der Eskalation des US-iranischen Konflikts erneut die Einhaltung des Atomabkommens gefordert. "Wir erwarten die vollständige Einhaltung der Verträge", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in der Bundespressekonferenz. "Wir halten uns an unsere Verpflichtungen und erwarten das auch von anderen Partnern." Das Atomabkommen enthalte klare Regeln und Festlegungen, wie mit einem möglichen Bruch der Regeln etwa durch den Iran zu verfahren sei. "Unser oberstes Ziel bleibt eine Deeskalation der Lage", so der Sprecher. Die Bundesregierung begrüße "alle Vorschläge, die zur Beruhigung" beitragen.

Die Forderung von US-Außenminister Mike Pompeo nach einer "globalen Koalition" gegen den Iran kommentierte der Sprecher nicht direkt. Man habe Pompeos Aussagen "zur Kenntnis genommen". Die Bundesregierung sehe in der US-Außenpolitik "viele Dinge kritisch", verwies aber auf Kontakte "auf verschiedenen Ebenen" mit den USA. Pompeos Forderung kam direkt nach dem Abschuss einer US-Drohne durch Iran in der vergangenen Woche.

