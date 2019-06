An den steigenden Mieten und Hauspreisen in Deutschland sei allein die Politik schuld, und mit jeder neuen Regelung werde es nur schlimmer - ein Immobilieninvestor klagt an.

Kruno Crepulja ist Geschäftsführer von Instone, einem der größten deutschen Immobilienentwickler. Sein Unternehmen baut pro Jahr auf einer Fläche von rund 600.000 Quadratmetern neue Wohnungen, die es danach an Immobilienverwalter wie Vonovia oder Einzelinvestoren verkauft. Zu den Ursachen für die aktuelle Wohnungsnot in Deutschland hat er eine klare Meinung - und ebenso zu den Gegenmaßnahmen der Politik.

Herr Crepulja, in Berlin sollen jetzt die Mieten gedeckelt werden. Stoppt das endlich den Preisauftrieb an den deutschen Immobilienmärkten?Nein, ich befürchte eher gegenteilige Effekte. Keine der bislang eingeführten, regulierenden Maßnahmen hat zu einer Kostensenkung geführt. Investoren schreckt Regulierung noch weiter ab, in Deutschland Wohnungen zu bauen. Viele, die Bauland haben, werden eher abwarten, bevor sie es anbieten. Und die Mieter werden Probleme bekommen, überhaupt eine Wohnung zu finden. Das schafft Schattenkulturen, die keiner will.

Was soll das heißen?Es gab ja schon Länder, die solche Regeln ausprobiert haben, beispielsweise im skandinavischen Raum. Da gab es dann jahrelange Wartelisten für Wohnungen - und die Leute haben sich andere Wege gesucht, um an Wohnraum zu kommen. Die Wohnungssuchenden mit geringerem Einkommen, um die es ja eigentlich geht, tun sich dann noch schwerer.

Die Berliner Idee ist nur eine der vielen Dinge, mit denen die Politik gegen steigende Mieten vorzugehen versucht. Wie erfolgreich waren diese Versuche aus Ihrer Sicht?Man muss das leider so drastisch ausdrücken: Alle politischen Maßnahmen der letzten Jahre haben die Bauaktivitäten verlangsamt und teurer gemacht. Das gilt sowohl für die steigende Zahl der Bauvorschriften als auch für die Entwicklung der Grunderwerbsteuer. In der Folge sind die Baulandpreise gestiegen, die durch die Niedrigzinsen sowieso schon nach oben getrieben werden. Und die verschärfte Energieeinsparverordnung hat die wohnungspolitischen Ziele der Politik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...