True Leafs Nahrungsergänzungsmittel auf Hanfbasis werden als erste Produkte für Haustiere auf führender Online-Plattform erhältlich sein

VERNON, BC - 24. Juni 2019 - True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTCQB: TRLFF) (FWB: TLA), eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen am 21. Juni 2019 eine Liefer- und Erwerbsvereinbarung mit Namaste Technologies (Namaste) (TSXV: N) (FRANKFURT: M5BQ) (OTCMKTS: NXTTF), dem führenden Online-Marktplatz für Cannabis, unterzeichnet hat, um sein Vertriebsnetz für den Direktverkauf an Verbraucher zu erweitern.

Namaste, Your Everything Cannabis Store, ist eine globale E-Commerce-Plattform, die mehrere Webseiten unter verschiedenen Namen betreibt. True Leafs hanfbasierte Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere werden zunächst auf CannMart.com, einem von Namaste betriebenen, beliebten Online-Shop für medizinischen Cannabis in Kanada, zum Verkauf angeboten werden.

Die Hanfpräparate von True Leaf werden bei Einführung der Linie auf CannMart.com im dritten Quartal 2019 die ersten Produkte für Haustiere sein, die auf einer der E-Commerce-Plattformen von Namaste erhältlich sind.

Wir sind nicht nur in mehr als 3.500 Ladengeschäften in ganz Nordamerika und Europa vertreten, sondern verzeichnen auch ein enormes Wachstum online mit dem Direktverkauf an Verbraucher; wir freuen uns deshalb sehr über die Partnerschaft mit Namaste, einem zuverlässigen Partner im globalen Cannabismarkt, sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. Wir sind überzeugt, dass die Kunden von Namaste unsere Produkte annehmen werden, um die Lebensqualität ihrer Haustiere zu verbessern, genauso wie die medizinischen Cannabisprodukte, die sie zur Verbesserung ihrer eigenen Lebensqualität einnehmen. Wir freuen uns darauf, mit Namaste als wichtigem Vertriebspartner zusammenzuarbeiten, wenn wir unsere Produktlinie mit rechtskonformen CBD-Produkten für Haustiere auf den Markt bringen.

True Leaf und Namaste liegt es am Herzen, dass Haustiere ein glücklicheres, gesünderes und längeres Leben führen, und die Partner werden sich daher dafür einsetzen, kanadischen Haustieren ein neues Zuhause zu finden, indem sie 10 Prozent aller Gewinne aus dem ersten Verkaufsmonat an lokale Tierheime spenden werden.

Wir bauen einen aus technologischer Sicht spannenden Marktplatz für Cannabis als Genussmittel auf, wo wir das Erlebnis für unsere Kunden und unsere Händler neugestalten können, meinte Meni Morim, interimistischer Chief Executive Officer von Namaste Technologies. Die Zusammenarbeit mit einer führenden Marke wie True Leaf ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um unser Produktangebot zu verbessern und unser Händlererlebnis zu erweitern. Wir freuen uns auch, die Return the Love-Bewegung von True Leaf durch eine Spende an kanadische Tierheime zu unterstützen.

Die Produkte von True Leaf beruhen auf einer innovativen Rezeptur mit Wirkstoffen, verankert durch Hanf, um bestimmten gesundheitlichen Herausforderungen - u.a. durch eine beruhigende Wirkung, die Förderung der Hüft- und Gelenkfunktion und die Nahrungsergänzung mit Omega-3-Fettsäuren - zu begegnen. Die fortschrittlichen Rezepturen des Unternehmens wurden von einem Team von erfahrenen Fachleuten aus der Heimtierbranche mit mehr als 200 Jahren kollektiver Erfahrung in der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere entwickelt und sind derzeit in mehr als 3.500 Ladengeschäften weltweit erhältlich.

Es handelt sich bei dieser Vereinbarung um eine Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz. Der Kauf und die Lieferung der Produkte richten sich gemäß den Vereinbarungsbedingungen nach der Nachfrage.

Über True Leaf

True Leaf ist eine führende globale Wellness-Marke im Bereich Cannabis und Hanf für Haustiere. Inspiriert von der bedingungslosen Liebe, die uns unsere Haustiere jeden Tag schenken, erwidern wir diese Liebe durch unsere Wellness-Produkte für Haustiere, die den Erhalt und den Schutz der Vitalität unserer vierbeinigen Gefährten fördern. Return the Love ist die Botschaft, die unser Geschäft bestimmt und im Mittelpunkt unserer Werte steht, die darauf abzielen, Haustiere und ihre Halter glücklich zu machen.

www.trueleaf.com

Über Namaste Technologies

Namaste Technologies bietet das ultimative Online-Kundenerlebnis für medizinischen Cannabis und dazugehörige Produkte. Mit NamasteMD.com, der integrierten Telemedizin-App des Unternehmens, verbindet Namaste Patienten mit Ärzten, um die Ausstellung und Erneuerung von Rezepten für Cannabis online zu vereinfachen. CannMart.com, die Website von Namaste, die über die erste kanadische Lizenz für den Verkauf von medizinischem Cannabis allein verfügt, ist der Online-Shop für alles, was mit Cannabis zu tun hat, und bietet Kunden eine große Auswahl an Sorten, um all ihre Bedürfnisse für Rezepte zu erfüllen. Das KI-basierte System von Namaste, das in seine Plattformen und die dazugehörige Uppy-App integriert ist, vervollständigt das Ökosystem des Unternehmens und identifiziert das richtige Produkt, um bestimmten Anforderungen für medizinischen Cannabis gerecht zu werden. Namaste bietet auf mehreren Plattformen in mehreren Ländern auch Vaporizers und Zubehör an. Die globale Technologie von Namaste erfüllt lokale Bedürfnisse in der aufstrebenden Cannabisbranche, die intelligenter Lösungen bedürfen. Nähere Informationen über Namaste erhalten Sie unter www.Namastetechnologies.com.

Ansprechpartner für Medien:

Paul Sullivan

Director, Public Relations

Paul@trueleaf.com

Tel: 604-685-4742

Mobil: 604-603-7358

Ansprechpartner für Anleger:

Kevin Bottomley (Kanada)

Director und Corporate Relations

Kevin@trueleaf.com

Mobil: 778-389-9933

Phil Carlson (USA)

KSCA Strategic Communications

pcarlson@kcsa.com

Tel: 212-896-1233

Scott Eckstein (USA)

KSCA Strategic Communications

seckstein@kcsa.com

Tel: 212-896-1210

Folgen Sie True Leaf

Twitter: @trueleafpet

Facebook: trueleafmed

Instagram: @trueleafpet

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. True Leaf ist der Ansicht, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen; die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere könnten jedoch aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren sind im Abschnitt Risk Factors des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt angeführten Risiken und Unsicherheiten zusammengefasst. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: ir.trueleaf.com. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. True Leaf ist nicht verpflichtet, solche Informationen aus irgendeinem Grund nach dem Zeitpunkt dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47124

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47124&tr=1

