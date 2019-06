Die Erfinder des Mietendeckels sind nicht die Berliner Koalitionsparteien, sondern - die Nationalsozialisten. Am 20. April 1936, dem 47. Geburtstag Adolf Hitlers, ordnete die Reichsregierung an, die Mieten in Deutschland einzufrieren. Die Volksgenossen sollten davor bewahrt werden, aufgrund des Wohnungsmangels immer höhere Mieten zu zahlen.

Der Beitrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...