Das Analysehaus Warburg Research hat die Metro-Aktie nach der Übernahmeofferte von EP Global auf "Hold" belassen. Die Offerte zu 16 Euro je Aktie liege über seinem unveränderten Kursziel von 15,30 Euro und enthalte keinen bedeutenden Aufschlag auf den Schlusskurs vom vergangenen Freitag, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte wies darauf hin, dass der Aktienkurs des deutschen Handelskonzerns zuvor bereits vom Erscheinen von EP Global als neuem strategischen Aktionär und einer möglichen Übernahmeofferte profitiert habe./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-06-24/13:20

ISIN: DE000BFB0019