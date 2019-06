New York - Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,40 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 56 Cent auf 57,99 Dollar. Nach wie vor werden die Ölpreise getrieben durch die politischen Spannungen zwischen den USA und...

